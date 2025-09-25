ВСУ заблокировали россиян на окраине Купянска: военный рассказал о ситуации в городе

ВСУ.

Реклама

На северо-западной окраине Купянска Харьковской области ВСУ почти полностью заблокировали российские пехотные группы. На этом участке фронта продолжаются тяжелые бои.

Об этом заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Суспільного".

По его словам, русская армия не контролирует в городе ни одного квартала. Впрочем, в Купянске остается достаточно высоким присутствие российских диверсантов.

Реклама

Сейчас украинские группы выявляют ДРГ окупантов, которые одевают гражданскую одежду и пиксельную форму ВСУ для маскировки.

"После повреждения газовой трубы в разы возросла интенсивность перехода противника через реку Оскол с левого на правый берег", - подчеркнул Федоренко.

Он добавил, что оккупанты понесут потери при попытках пересечения этой реки и в боях на окраинах и в самом Купянске. Однако у России хватает личного состава для восполнения этих потерь.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ заявило о намерении наступать в Харьковской области. Аналитики ISW считают - это свидетельствует, что Кремль и дальше имеет территориальные претензии, которые выходят за пределы четырех незаконно аннексированных украинских регионов.