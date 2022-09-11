ВСУ забросали позиции оккупантов "агитационными снарядами", как правильно сдаваться в плен: видео

В них ВСУ предоставили россиянам информацию о том, как правильно сдаваться в плен.

Видео опубликовало Минобороны Украины.

Минобороны подчеркнуло, что сдаться в плен для россиян — это реальный шанс выжить и вернуться домой.

"Наш экипаж РСЗО "Вампир" – имеет особую задачу! Стрельба агитационными снарядами призывает врага сдаться в плен! А листовки рассказывают оркам, как это делать!", — говорится в сообщении.

Напомним, Подоляк перечислил требования для возобновления переговоров с Россией.

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