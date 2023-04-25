ВСУ зачищают передовую полосу левого берега Днепра – Гуменюк

Однако спикер Сил обороны Юга не подтвердила, что ВСУ уже на левом берегу Херсонщины. По ее словам, пока речь идет о контрбатарейной борьбе.

ВСУ зачищают передовую полосу левого берега Днепра, однако пока речь идет о контрбатарейной борьбе.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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"Надо очень тщательно фильтровать информацию и опираться на официальные источники. Хайпом можно очень сильно навредить Силам обороны. Торопиться с новостями не следует", — сказала спикера, отвечая на вопрос, есть ли украинские военные на левом берегу Херсонщины.

По ее словам, несмотря на то, что враг продолжает обстреливать правобережье Херсонщины, за последние три дня в ВСУ "достаточно мощные результаты".

"Это от 13 до 22 (пониженных российских – Ред.) единиц техники. Нам удается попадать и уничтожать артиллерийские установки, танки, автобронетехнику, средства ПВО врага. Наша работа по зачистке передовой полосы левого берега достаточно мощная. Но пока работаем в контрбатарейном режиме", — подытожила Гуменюк.

Ранее аналитики ISW сообщали, что украинские военные заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Официального подтверждения этой информации не было.

В свою очередь РФ готовится к контрнаступлению ВСУ в Херсонской области и строит оборонительные сооружения.

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