ВСУ зачистили один "котел" в Херсонской области, линия фронта приближается к одному из ключевых городов — Хлань

Берислав — один из ключевых городов для быстрого освобождения всей Херсонщины.

В Херсонском областном совете сообщили, что Вооруженные силы Украины уже зачистили один "котел", в котором находились российские военные. Сейчас линия фронта проходит в упор с Миловым.

Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань во время брифинга.

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Депутат добавил, что на деоккупированных территориях правоохранители фиксируют все преступления скоро обнародованных россиян. Полиция открывает уголовные производства по всем фактам.

"Сейчас эта линия деоккупации проходит напрямую от Давыдового Брода до Дудчан, от одного берега Ингульца до Днепра. То есть, котел, в который наши ВСУ взяли оккупантов, уже зачищен и линия фронта приблизилась к Бериславу и проходит возле Милового", — рассказал депутат.

Карта боевых действий

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Украинская армия с начала октября, по данным МВД, уволили более 50 населенных пунктов Херсонщины. Важным для Вооруженных сил стало освобождение Давидова Брода, где российские оккупанты имели довольно крепкие позиции.

ВСУ продолжают наносить мощные удары по скоплению кафиров в Херсонской области. В частности, украинские военные 13 октября уничтожили командно-наблюдательный пункт вражеского батальона в Бериславском районе Херсонской области.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, Вооруженные силы Украины приблизились к Херсону на расстояние 30 километров. Освободив село Давидов Брид в Херсонской области от оккупантов, ВСУ получили очень важный плацдарм для дальнейшего контрнаступления на юге.

Потери врага 14 октября

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