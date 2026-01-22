ТСН в социальных сетях

Война
256
1 мин

ВСУ зачистили от россиян село в Донецкой области

У оккупантов, по данным аналитиков, есть определенные «успехи» в Донецкой области, однако ЗСУ дают им отпор.

Анастасия Павленко
Ситуация на фронте сложная

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Силы обороны на Донбассе зачистили от врага село Сухецкое Мирноградской громады Покровского района.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

В то же время, россияне продвинулись в Мирнограде Покровского района Донецкой области.

«Есть продвижение РФ также в Дорожнянке Пологовского района Запорожской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самые интенсивные бои продолжаются в районе Покровска и Мирнограда, российские войска готовят дальнейшие наступательные действия на Константиновку, Славянск и Краматорск.

256
