ВСУ зачистили от россиян село в Донецкой области
У оккупантов, по данным аналитиков, есть определенные «успехи» в Донецкой области, однако ЗСУ дают им отпор.
Силы обороны на Донбассе зачистили от врага село Сухецкое Мирноградской громады Покровского района.
Об этом сообщил аналитический проект DeepState.
В то же время, россияне продвинулись в Мирнограде Покровского района Донецкой области.
«Есть продвижение РФ также в Дорожнянке Пологовского района Запорожской области», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что самые интенсивные бои продолжаются в районе Покровска и Мирнограда, российские войска готовят дальнейшие наступательные действия на Константиновку, Славянск и Краматорск.