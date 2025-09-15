ТСН в социальных сетях

Война
613
1 мин

ВСУ зачистили село на Покровском направлении: подробности от Генштаба

225-й штурмовой полк ВСУ освободил населенный пункт в Донецкой области.

Вера Хмельницкая
ВСУ зачистили село Панковка Донецкой области / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Вооруженные силы Украины успешно зачистили населенный пункт Панковка Донецкой области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Операцию провела штурмовая группа 225-го отдельного штурмового полка.

225-й полк ВСУ изменил ситуацию на фронте и освободил Панковку. Фото: Генштаб / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

225-й полк ВСУ изменил ситуацию на фронте и освободил Панковку. Фото: Генштаб / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

«На Покровском направлении в ходе действий, проводимых 225-м отдельным штурмовым полком, зачищен населенный пункт Панковка Донецкой области», — заявили в Генштабе.

Благодаря слаженным действиям украинских защитников село полностью освободили от российских оккупантов.

Тем временем войска РФ не остановятся на Донбассе. Следующими целями врага могут стать Павлоград и Днепр, считает начмед Алина Михайлова.

Ранее речь шла о том, что человеческий ресурс россиян «стерся» быстрее, чем планировалось, о чем заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

613
