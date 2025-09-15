- Дата публикации
ВСУ зачистили село на Покровском направлении: подробности от Генштаба
225-й штурмовой полк ВСУ освободил населенный пункт в Донецкой области.
Вооруженные силы Украины успешно зачистили населенный пункт Панковка Донецкой области.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Операцию провела штурмовая группа 225-го отдельного штурмового полка.
«На Покровском направлении в ходе действий, проводимых 225-м отдельным штурмовым полком, зачищен населенный пункт Панковка Донецкой области», — заявили в Генштабе.
Благодаря слаженным действиям украинских защитников село полностью освободили от российских оккупантов.
Тем временем войска РФ не остановятся на Донбассе. Следующими целями врага могут стать Павлоград и Днепр, считает начмед Алина Михайлова.
Ранее речь шла о том, что человеческий ресурс россиян «стерся» быстрее, чем планировалось, о чем заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.