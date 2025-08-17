ВСУ зачистили шесть сел и разбили врага под Покровском: детали от Генштаба

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Реклама

Силы обороны Украины зачистили шесть населенных пунктов у Доброполья в Донецкой области. Также зачищен от оккупантов город Покровск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«С 4 по 16 августа в результате совместных действий частей и подразделений Нацгвардии и ВСУ, входящих в состав 1-го корпуса НГУ „Азов“, в Донецкой области зачищены населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец», — говорится в сообщении.

Реклама

В операционной зоне враг понес значительные потери в живой силе. По данным на 16 августа, они составляют:

безвозвратные — 910 человек

санитарные — 335 человек

плен — 37 человек

Также противник потерял много техники и вооружения. Были уничтожены и повреждены восемь танков российских оккупантов, шесть боевых бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники, одна РСЗО, 18 орудий и 91 БпЛА разных типов.

В Генштабе отметили, что осуществление стабилизационных действий по направлению города Доброполье продолжается.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах ВСУ возле важных городов на Донбассе.

Реклама

«Защищаем наши позиции по всей линии фронта и уже вторые сутки подряд имеем успехи на некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области — в направлении Доброполья и Покровска», — сообщил глава государства.

Накануне стало известно, что ВСУ преуспевают на некоторых участках фронта. Больше об этом читайте в новости.