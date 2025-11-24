Покровск / © Associated Press

Украинские военные и спецслужбы продолжают оборонную операцию в Покровском районе, освобождая ключевые районы города и сдерживая российские штурмы на южных окрестностях.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил в прямом эфире Эспрессо, что украинским силам удалось полностью зачистить центральную часть Покровска и улучшить ситуацию у железнодорожного вокзала.

«Возвращаясь в Покровск, на сегодняшний день я тоже вижу, соответственно, что в сетях, ссылаясь на 7-й корпус десантно-штурмовых войск, наш 7-й корпус — ребята-титаны и девушки тоже, это держащие Покровск. Ну, собственно, там и спецназовцы работают, и ГУР, и СБУ, и Силы специальных операций, а также другие подразделения соответственно», — отметил он.

Затем Братчук уточнил, что операция требовала значительной подготовки.

«На сегодняшний день удалось зачистить центральную часть Покровска. Именно зачистить, то есть это не когда мы саблями пошли в атаку и положили условно половину личного состава, но что-то отвоевали. Нет. Это серьезная работа, требовавшая планирования и проведения операции. И именно зачистку удалось провести».

По его словам, украинские подразделения также добились прогресса вблизи железнодорожного вокзала.

«Удалось несколько улучшить ситуацию в районе ж/д вокзала. Пока мы не можем сказать, что ситуация полностью стабилизирована, однако признаки стабилизации с нашей стороны уже присутствуют», — пояснил он.

Спикер подчеркнул, что осторожность в высказываниях связана с безопасностью продолжающихся операций.

«Наши ребята находятся и в южной части Покровска, где, как вы знаете, враг на сегодняшний день собрал много своих сил. Там он их накопил», — добавил Братчук.

Он называет южные окрестности Покровска «южным порталом ада», потому что российские подразделения и техника как раз оттуда пытаются прорываться.

«Именно оттуда россияне прут и накапливаются соответственно. Но даже там есть наши подразделения», — отметил спикер.

В то же время, по его словам, полного контроля над городом пока нет.

«Сегодня мы не можем сказать, что нам удалось полностью вернуть контроль над Покровском. Я уже сказал о южной части города, и до полной победы под Покровском, конечно, далеко. Но самое главное — оборонная операция Украины продолжается», — подчеркнул Братчук.

Он также поблагодарил военных за стойкость и усилия.

«Войска наши там присутствуют, и вы видите, даже имеют определенные успехи. За что огромное спасибо всем нашим», — сказал он.

Отдельно он обратил внимание на логистику, которую назвал «нереальной».

«То есть в таких сложнейших условиях удается и проводить эвакуацию раненых, к сожалению, и погибших. А также передавать нашим подразделениям — в том числе в Мирнограде — соответственно БК, провизию, все необходимое для ведения оборонных действий», — рассказал он.

По его словам, вопреки сложной ситуации, положительные новости из Покровска сегодня появились.

Ранее сообщалось, что российские захватчики из южной части Покровска продвигаются к центральной части города, постепенно переходящей под контроль врага.

Мы ранее информировали, что украинские Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска, а также контролируют позиции южнее железной дороги.