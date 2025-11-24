- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 3 мин
ВСУ зачистили центр Покровска и улучшили ситуацию у вокзала — спикер УДА
Осторожность в высказываниях связана с безопасностью продолжающихся операций.
Украинские военные и спецслужбы продолжают оборонную операцию в Покровском районе, освобождая ключевые районы города и сдерживая российские штурмы на южных окрестностях.
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил в прямом эфире Эспрессо, что украинским силам удалось полностью зачистить центральную часть Покровска и улучшить ситуацию у железнодорожного вокзала.
«Возвращаясь в Покровск, на сегодняшний день я тоже вижу, соответственно, что в сетях, ссылаясь на 7-й корпус десантно-штурмовых войск, наш 7-й корпус — ребята-титаны и девушки тоже, это держащие Покровск. Ну, собственно, там и спецназовцы работают, и ГУР, и СБУ, и Силы специальных операций, а также другие подразделения соответственно», — отметил он.
Затем Братчук уточнил, что операция требовала значительной подготовки.
«На сегодняшний день удалось зачистить центральную часть Покровска. Именно зачистить, то есть это не когда мы саблями пошли в атаку и положили условно половину личного состава, но что-то отвоевали. Нет. Это серьезная работа, требовавшая планирования и проведения операции. И именно зачистку удалось провести».
По его словам, украинские подразделения также добились прогресса вблизи железнодорожного вокзала.
«Удалось несколько улучшить ситуацию в районе ж/д вокзала. Пока мы не можем сказать, что ситуация полностью стабилизирована, однако признаки стабилизации с нашей стороны уже присутствуют», — пояснил он.
Спикер подчеркнул, что осторожность в высказываниях связана с безопасностью продолжающихся операций.
«Наши ребята находятся и в южной части Покровска, где, как вы знаете, враг на сегодняшний день собрал много своих сил. Там он их накопил», — добавил Братчук.
Он называет южные окрестности Покровска «южным порталом ада», потому что российские подразделения и техника как раз оттуда пытаются прорываться.
«Именно оттуда россияне прут и накапливаются соответственно. Но даже там есть наши подразделения», — отметил спикер.
В то же время, по его словам, полного контроля над городом пока нет.
«Сегодня мы не можем сказать, что нам удалось полностью вернуть контроль над Покровском. Я уже сказал о южной части города, и до полной победы под Покровском, конечно, далеко. Но самое главное — оборонная операция Украины продолжается», — подчеркнул Братчук.
Он также поблагодарил военных за стойкость и усилия.
«Войска наши там присутствуют, и вы видите, даже имеют определенные успехи. За что огромное спасибо всем нашим», — сказал он.
Отдельно он обратил внимание на логистику, которую назвал «нереальной».
«То есть в таких сложнейших условиях удается и проводить эвакуацию раненых, к сожалению, и погибших. А также передавать нашим подразделениям — в том числе в Мирнограде — соответственно БК, провизию, все необходимое для ведения оборонных действий», — рассказал он.
По его словам, вопреки сложной ситуации, положительные новости из Покровска сегодня появились.
Ранее сообщалось, что российские захватчики из южной части Покровска продвигаются к центральной части города, постепенно переходящей под контроль врага.
Мы ранее информировали, что украинские Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска, а также контролируют позиции южнее железной дороги.