ВСУ задействовали резервы для прорыва на Запорожском направлении — The Washington Post

Украина задействовала резервы 10-го армейского корпуса ВСУ, чтобы добиться успеха в районе Роботиного Запорожской области.

Об этом пишет издание The Washington Post.

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Указывается, что в начале контрнаступления силы 9-го армейского корпуса использовали только что полученную западную технику, но понесли потери. В свою очередь у русских было достаточно времени, чтобы подготовиться к контрнаступлению ВСУ и обустроить плотные минные поля, что значительно замедлило продвижение украинских военных.

Позже Украина стала использовать пехотные подразделения для прорыва обороны. Генштаб ВСУ пытался добиться преимущества за счет асимметричных методов ведения боя, однако это также не привело к прорыву, отмечают авторы статьи.

На прошлой неделе ВСУ отправили на подкрепление резервный 10-й армейский корпус, имеющий на вооружении тяжелую технику западного образца, что привело к резкой активизации боев.

"Последняя неделя боев была важна, потому что они решили больше задействовать второй эшелон своих войск. Пока неясно, понесли ли российские войска достаточные потери, чтобы создать условия для прорыва ВСУ. На этом этапе мы ждем и наблюдаем", — рассказал изданию военный аналитик Роб Ли, только что вернувшийся с фронта.

Украинский военный на правах анонимности рассказал, что ВСУ медленно, но продвигаются, также мешает погода. "Мы пытаемся закрепиться в Роботино и работаем с разными препятствиями. Погодные условия идеальны для того, чтобы российские силы использовали беспилотники для поражения нашей артиллерии", — добавил он.

Роботине, где сейчас продолжаются ожесточенные бои, находится примерно в 2,4 километрах от основной линии обороны войск РФ. Там же может произойти прорыв фронта.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжали наступательные операции вдоль района границы Донецкой и Запорожской областей.

Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сергей Кузьмин заявил, что на Таврическом направлении сконцентрировано 150 тысяч оккупантов, это преимущественно 35-я, 36-я, 5-я и 58-я армии ВС РФ.

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