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ВСУ "задвохсотили" 460 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

ВСУ "задвохсотили" 460 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

ВСУ уничтожают врага / Фото: Associated Press

Захватчики несут потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру 26 июля составляют уже 243 680 оккупантов. За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали еще 460 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • личного состава – около 243680 (+460) человек ликвидировано
  • танков ‒ 4177 (+3)
  • боевых бронированных машин ‒ 8136 (+5)
  • артиллерийских систем – 4727 (+22)
  • РСЗО – 698
  • средств ПВО ‒ 457 (+3)
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 311 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3993 (+16)
  • крылатых ракет ‒ 1307
  • кораблей и катеров – 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7211 (+17)
  • специальной техники ‒ 708 (+5)

По данным Генштаба, украинская авиация за минувшие сутки нанесла девять ударов по скоплениям оккупантов, вооружения и военной техники. Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52, пять ударных дронов "Shahed" и два разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, семь артиллерийских средств, две станции радиоэлектронной борьбы и два зенитно-ракетных комплекса россиян.

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