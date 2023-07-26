ВСУ "задвохсотили" 460 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Захватчики несут потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру 26 июля составляют уже 243 680 оккупантов. За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали еще 460 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- личного состава – около 243680 (+460) человек ликвидировано
- танков ‒ 4177 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 8136 (+5)
- артиллерийских систем – 4727 (+22)
- РСЗО – 698
- средств ПВО ‒ 457 (+3)
- самолетов – 315
- вертолетов – 311 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3993 (+16)
- крылатых ракет ‒ 1307
- кораблей и катеров – 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 7211 (+17)
- специальной техники ‒ 708 (+5)
По данным Генштаба, украинская авиация за минувшие сутки нанесла девять ударов по скоплениям оккупантов, вооружения и военной техники. Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52, пять ударных дронов "Shahed" и два разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, семь артиллерийских средств, две станции радиоэлектронной борьбы и два зенитно-ракетных комплекса россиян.
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