ВСУ "задвохсотили" 480 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Враг несет потери на поле боя.
По состоянию на 30 июля 2023 года ВСУ уничтожили 245 700 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 480 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 30.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 245 700 (+480) человек ликвидировано
- танков ‒ 4205 (+14)
- боевых бронированных машин 8178 (+11)
- артиллерийских систем – 4795 (+9)
- РСЗО – 698
- средства ПВО – 459 (+1)
- самолетов – 315
- вертолетов – 311
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4011 (+4)
- крылатые ракеты ‒ 1347
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 7275 (+28)
- специальная техника ‒ 711 (+1)
По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. ВСУ отразили все вражеские атаки.