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ВСУ "задвохсотили" более 1300 оккупантов: подробности от Генштаба

ВСУ "задвохсотили" более 1300 оккупантов: подробности от Генштаба

Российский солдат / Фото: Associated Press

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

Российские войска за прошедшие сутки потеряли на фронте 1320 солдат, 6 танков и 45 артиллерийских систем.

Об этом 2 февраля сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 840 360 (+1320) человек ликвидировано
  • танков – 9908 (+6)
  • боевых бронированных машин – 20 667 (+14)
  • артиллерийских систем – 22 538 (+45)
  • РСЗО — 1267 (+1)
  • средства ПВО – 1050
  • самолетов — 369
  • вертолетов — 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 793 (+99)
  • крылатых ракет — 3054
  • кораблей/катеров — 28
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 35 709 (+80)
  • специальной техники — 3729 (+2)

Ранее сообщалось, что российские военные из -за катастрофических потерь бронетехники и бронированных машин начали применять гражданские автомобили для штурмов на фронте.

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