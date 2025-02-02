ВСУ "задвохсотили" более 1300 оккупантов: подробности от Генштаба

Оккупантов стало меньше на нашей земле.
Российские войска за прошедшие сутки потеряли на фронте 1320 солдат, 6 танков и 45 артиллерийских систем.
Об этом 2 февраля сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 840 360 (+1320) человек ликвидировано
- танков – 9908 (+6)
- боевых бронированных машин – 20 667 (+14)
- артиллерийских систем – 22 538 (+45)
- РСЗО — 1267 (+1)
- средства ПВО – 1050
- самолетов — 369
- вертолетов — 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 793 (+99)
- крылатых ракет — 3054
- кораблей/катеров — 28
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 35 709 (+80)
- специальной техники — 3729 (+2)
Ранее сообщалось, что российские военные из -за катастрофических потерь бронетехники и бронированных машин начали применять гражданские автомобили для штурмов на фронте.
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