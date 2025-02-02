ВСУ "задвохсотили" более 1300 оккупантов: подробности от Генштаба

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

Российские войска за прошедшие сутки потеряли на фронте 1320 солдат, 6 танков и 45 артиллерийских систем.

Об этом 2 февраля сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 840 360 (+1320) человек ликвидировано

танков – 9908 (+6)

боевых бронированных машин – 20 667 (+14)

артиллерийских систем – 22 538 (+45)

РСЗО — 1267 (+1)

средства ПВО – 1050

самолетов — 369

вертолетов — 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 793 (+99)

крылатых ракет — 3054

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 35 709 (+80)

специальной техники — 3729 (+2)

Ранее сообщалось, что российские военные из -за катастрофических потерь бронетехники и бронированных машин начали применять гражданские автомобили для штурмов на фронте.

Читайте также: