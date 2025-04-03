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ВСУ "задвохсотили" более 1300 российских оккупантов — подробности
Враг ежедневно несет серьезные потери на поле боя.
За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1390 солдат.
Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 919 570 (+1390) человек
танков — 10521 (+6)
боевых бронированных машин — 21902 (+22)
артиллерийских систем — 25625 (+49)
РСЗО — 1348 (+1)
средства ПВО — 1123
самолетов — 370
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 31597 (+92)
крылатые ракеты — 3123
корабли /катера — 28
подводные лодки - 1
автомобильной техники и автоцистерн — 42775 (+88)
специальная техника — 3787
Ранее сообщалось, что Силы обороны уничтожили в тылу РФ четыре вертолета. Больше об этом читайте в новости.