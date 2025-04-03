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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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ВСУ "задвохсотили" более 1300 российских оккупантов — подробности

Враг ежедневно несет серьезные потери на поле боя.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1390 солдат.

Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 919 570 (+1390) человек

  • танков — 10521 (+6)

  • боевых бронированных машин — 21902 (+22)

  • артиллерийских систем — 25625 (+49)

  • РСЗО — 1348 (+1)

  • средства ПВО — 1123

  • самолетов — 370

  • вертолетов — 335

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 31597 (+92)

  • крылатые ракеты — 3123

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки - 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 42775 (+88)

  • специальная техника — 3787

Ранее сообщалось, что Силы обороны уничтожили в тылу РФ четыре вертолета. Больше об этом читайте в новости.

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