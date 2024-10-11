ВСУ "задвохсотили" более тысячи оккупантов: подробности от Генштаба

Общие боевые потери российских оккупантов на 11 октября составили 656 340 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1140 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 666 340 (+1140) человек

танков ‒ 8953 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 17800 (+35)

артиллерийских систем – 19322 (+59)

РСЗО – 1229 (+4)

средства ПВО – 976 (+3)

самолетов – 369

вертолетов – 329 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16837 (+70)

крылатые ракеты ‒ 2619

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 26398 (+84)

специальная техника ‒ 3396 (+10)

Напомним, наступление армии России на Кураховском и Покровском направлении продолжается. Военные обозреватели называют Курахово следующей целью армии РФ после Угледара.

Российской армии не хватает войск для того, чтобы одновременно совершать наступления в Украине и держать большие силы для устранения подобных прорывов в приграничных областях.

Кроме того, поскольку РФ вместе с оккупированными территориями фактически полуокружает восточную Украину, то логистические маршруты вдоль границ значительно длиннее по сравнению с аналогичными украинскими маршрутами. Это также увеличивает время какой-либо реакции России на кризис в новом месте на российско-украинской границе. Украине же реагировать на новые угрозы проще — переброс резервов требует меньше времени.

Западные СМИ пишут, что Украина получит возможность начать новое масштабное контрнаступление в 2025 году с новой техникой, которую она получает, и бригадами, которые она формирует.

Читайте также: