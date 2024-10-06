ВСУ задвохсотили более тысячи оккупантов РФ: подробности от Генштаба

Оккупанты понесли серьезные потери.
Общие боевые потери российских оккупантов на 6 октября составили 660 470 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 1250 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 660 470 (+1250) человек
- танков ‒ 8919 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 17679 (+21)
- артиллерийских систем – 19092 (+55)
- РСЗО – 1216
- средства ПВО – 970
- самолетов – 368
- вертолетов – 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16578 (+49)
- крылатые ракеты ‒ 2613
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 26006 (+101)
- специальная техника ‒ 3363 (+19)
Ранее в британской разведке сообщили, что следующими целями оккупантов после Угледара могут стать населенные пункты на Запорожском направлении. Наступление ожидается в ближайшие недели.
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