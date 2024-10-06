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ВСУ задвохсотили более тысячи оккупантов РФ: подробности от Генштаба

ВСУ задвохсотили более тысячи оккупантов РФ: подробности от Генштаба

Российских оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупанты понесли серьезные потери.

Общие боевые потери российских оккупантов на 6 октября составили 660 470 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 1250 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 660 470 (+1250) человек
  • танков ‒ 8919 (+3)
  • боевых бронированных машин ‒ 17679 (+21)
  • артиллерийских систем – 19092 (+55)
  • РСЗО – 1216
  • средства ПВО – 970
  • самолетов – 368
  • вертолетов – 328
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16578 (+49)
  • крылатые ракеты ‒ 2613
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26006 (+101)
  • специальная техника ‒ 3363 (+19)

Ранее в британской разведке сообщили, что следующими целями оккупантов после Угледара могут стать населенные пункты на Запорожском направлении. Наступление ожидается в ближайшие недели.

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