ВСУ задвохсотили более тысячи оккупантов РФ: подробности от Генштаба

Общие боевые потери российских оккупантов на 6 октября составили 660 470 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 1250 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 660 470 (+1250) человек

танков ‒ 8919 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 17679 (+21)

артиллерийских систем – 19092 (+55)

РСЗО – 1216

средства ПВО – 970

самолетов – 368

вертолетов – 328

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16578 (+49)

крылатые ракеты ‒ 2613

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 26006 (+101)

специальная техника ‒ 3363 (+19)

Ранее в британской разведке сообщили, что следующими целями оккупантов после Угледара могут стать населенные пункты на Запорожском направлении. Наступление ожидается в ближайшие недели.

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