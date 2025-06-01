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ВСУ "задвохсотили" более тысячи оккупантов в сутки - подробности
Российские захватчики стремительно теряют технику и живую силу на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 1 июня составили 988 560 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1230 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 988 560 (+1230) человек
танков — 10872 (+5)
боевых бронированных машин — 22656 (+4)
артиллерийских систем — 28527 (+52)
РСЗО — 1401 (+1)
средства ПВО — 1173
самолетов — 372
вертолетов — 336
БпЛА оперативно-тактического уровня — 38366 (+151)
крылатые ракеты — 3268 (+3)
корабли /катера — 28
подводные лодки
автомобильной техники и автоцистерн — 50325 (+127)
специальная техника — 3903 (+1)
Ранее Генштаб сообщил, что с начала года российские оккупанты потеряли уже почти 200 тысяч военнослужащих в войне против Украины.