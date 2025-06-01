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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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ВСУ "задвохсотили" более тысячи оккупантов в сутки - подробности

Российские захватчики стремительно теряют технику и живую силу на поле боя.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российские солдаты

Российские солдаты / © Associated Press

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 1 июня составили 988 560 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1230 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 988 560 (+1230) человек

  • танков — 10872 (+5)

  • боевых бронированных машин — 22656 (+4)

  • артиллерийских систем — 28527 (+52)

  • РСЗО — 1401 (+1)

  • средства ПВО — 1173

  • самолетов — 372

  • вертолетов — 336

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 38366 (+151)

  • крылатые ракеты — 3268 (+3)

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки

  • автомобильной техники и автоцистерн — 50325 (+127)

  • специальная техника — 3903 (+1)

Ранее Генштаб сообщил, что с начала года российские оккупанты потеряли уже почти 200 тысяч военнослужащих в войне против Украины.

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