ВСУ "задвохсотили" более тысячи российских оккупантов в сутки

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 14 января составили 811 090 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1330 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 811 090 (+1330) человек

танков ‒ 9767 (+3)

боевых бронированных машин AFVs ‒ 20326 (+11)

артиллерийских систем – 21923 (+47)

РСЗО – 1262 (+1)

средства ПВО ‒ 1044

самолетов – 369

вертолетов – 331

БпЛА оперативно-тактического уровня – 22276 (+72)

крылатые ракеты ‒ 3018

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 33791 (+83)

специальная техника ‒ 3696 (+1)

Ранее Александр Сырский сообщил, что общие потери врага за все это время составляют около 785 тысяч военных.

За декабрь 2024 года на фронте было ликвидировано около 50 тысяч российских окупантов. Это рекордный месяц за год по уничтожению вражеских сил.

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