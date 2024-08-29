ВСУ "задвохсотили" почти тысячу российских оккупантов: подробности от Генштаба

Общие боевые потери российских оккупантов на 29 августа составили 612 390 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 1200 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 612 390 (+1200) человек

танков ‒ 8571 (+3)

боевых бронированных машин AFVs ‒ 16699 (+18)

артиллерийских систем – 17549 (+27)

РСЗО – 1174

средства ПВО – 939 (+1)

самолетов – 368

вертолетов – 328

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14369 (+21)

крылатые ракеты ‒ 2556 (+3)

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 23706 (+52)

Ранее Генштаб сообщил, что количество боевых столкновений на фронте выросло. Больше об этом читайте в новости.

Россияне штурмуют на Покровском направлении! Ситуация на фронте от Генштаба

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