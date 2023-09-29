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ВСУ "задвохсотили" сотни оккупантов: подробности от Генштаба

ВСУ "задвохсотили" сотни оккупантов: подробности от Генштаба

ВСУ уничтожают врага / Фото: Associated Press

Россияне понесут потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру 29 сентября составляют уже более 277 660 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 340 российских захватчиков

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 277 660 (+340)
  • танков ‒ 4687 (+8)
  • боевых бронированных машин ‒ 8972 (+10)
  • артиллерийских систем – 6409(+34)
  • РСЗО – 794 (+1)
  • средства ПВО ‒ 536 (+1)
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 316
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4991 (+34)
  • крылатые ракеты ‒ 1529
  • корабли /катера ‒ 20
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8836 (+21)
  • специальная техника ‒ 930 (+1)

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. В общей сложности враг нанес 83 авиационных удара и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

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