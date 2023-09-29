ВСУ "задвохсотили" сотни оккупантов: подробности от Генштаба

Общие боевые потери России к утру 29 сентября составляют уже более 277 660 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 340 российских захватчиков

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 277 660 (+340)

танков ‒ 4687 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 8972 (+10)

артиллерийских систем – 6409(+34)

РСЗО – 794 (+1)

средства ПВО ‒ 536 (+1)

самолетов – 315

вертолетов – 316

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4991 (+34)

крылатые ракеты ‒ 1529

корабли /катера ‒ 20

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 8836 (+21)

специальная техника ‒ 930 (+1)

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. В общей сложности враг нанес 83 авиационных удара и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

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