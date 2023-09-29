ВСУ "задвохсотили" сотни оккупантов: подробности от Генштаба

Россияне понесут потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру 29 сентября составляют уже более 277 660 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 340 российских захватчиков
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 277 660 (+340)
- танков ‒ 4687 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 8972 (+10)
- артиллерийских систем – 6409(+34)
- РСЗО – 794 (+1)
- средства ПВО ‒ 536 (+1)
- самолетов – 315
- вертолетов – 316
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4991 (+34)
- крылатые ракеты ‒ 1529
- корабли /катера ‒ 20
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 8836 (+21)
- специальная техника ‒ 930 (+1)
По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. В общей сложности враг нанес 83 авиационных удара и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.