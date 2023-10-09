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ВСУ "задвохсотили" сотни оккупантов: подробности от Генштаба

ВСУ "задвохсотили" сотни оккупантов: подробности от Генштаба

ВСУ уничтожают россиян / Фото: Associated Press

Россияне несут потери на поле боя.

По состоянию на 9 октября 2023 года ВСУ ликвидировали 282630 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 350 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава около 282 630 (+350) человек
  • танков ‒ 4823 (+2)
  • боевых бронированных машин ‒ 9126 (+3)
  • артиллерийских систем – 6706 (+1)
  • РСЗО – 808
  • средства ПВО ‒ 543 (+1)
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 316
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190
  • крылатые ракеты ‒ 1530
  • корабли /катера ‒ 20
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9113 (+2)
  • специальная техника ‒ 959

Ранее Генштаб сообщил, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

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