ВСУ "задвохсотили" сотни оккупантов: подробности от Генштаба

Россияне несут потери на поле боя.
По состоянию на 9 октября 2023 года ВСУ ликвидировали 282630 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 350 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава около 282 630 (+350) человек
- танков ‒ 4823 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 9126 (+3)
- артиллерийских систем – 6706 (+1)
- РСЗО – 808
- средства ПВО ‒ 543 (+1)
- самолетов – 315
- вертолетов – 316
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190
- крылатые ракеты ‒ 1530
- корабли /катера ‒ 20
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 9113 (+2)
- специальная техника ‒ 959
Ранее Генштаб сообщил, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
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