ВСУ "задвохсотили" сотни оккупантов: подробности от Генштаба

По состоянию на 9 октября 2023 года ВСУ ликвидировали 282630 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 350 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.23 ориентировочно составили:

личного состава около 282 630 (+350) человек

танков ‒ 4823 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 9126 (+3)

артиллерийских систем – 6706 (+1)

РСЗО – 808

средства ПВО ‒ 543 (+1)

самолетов – 315

вертолетов – 316

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190

крылатые ракеты ‒ 1530

корабли /катера ‒ 20

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 9113 (+2)

специальная техника ‒ 959

Ранее Генштаб сообщил, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Читайте также: