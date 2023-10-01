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ВСУ "задвохсотили" сотни оккупантов: свежие данные от Генштаба

ВСУ "задвохсотили" сотни оккупантов: свежие данные от Генштаба

Россияне каждый день несут потери / Фото: Associated Press

Россияне несут потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру 1 октября составляют уже более 278 5700 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 440 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 278 570 (+440) человек
  • танков ‒ 4702 (+11)
  • боевых бронированных машин ‒ 8991 (+7)
  • артиллерийских систем – 6477 (+30)
  • РСЗО – 798 (+2)
  • средства ПВО ‒ 537
  • самолетов – 316 (+1)
  • вертолетов – 316
  • БПЛА оперативно-тактического – 5043 (+37)
  • крылатые ракеты ‒ 1529
  • корабли /катера ‒ 20
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8883 (+29)
  • специальная техника ‒ 933 (+1)

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 99 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

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