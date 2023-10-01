ВСУ "задвохсотили" сотни оккупантов: свежие данные от Генштаба

Россияне несут потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру 1 октября составляют уже более 278 5700 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 440 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 278 570 (+440) человек
- танков ‒ 4702 (+11)
- боевых бронированных машин ‒ 8991 (+7)
- артиллерийских систем – 6477 (+30)
- РСЗО – 798 (+2)
- средства ПВО ‒ 537
- самолетов – 316 (+1)
- вертолетов – 316
- БПЛА оперативно-тактического – 5043 (+37)
- крылатые ракеты ‒ 1529
- корабли /катера ‒ 20
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 8883 (+29)
- специальная техника ‒ 933 (+1)
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 99 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.
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