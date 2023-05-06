Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ "задвохсотили" сотни российских оккупантов: подробности от Генштаба

ВСУ "задвохсотили" сотни российских оккупантов: подробности от Генштаба

Генштаб ВСУ сообщил о потерях окупантов по состоянию на утро 6 мая / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Россияне понесут потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру субботы, 6 мая, составляют 193 770 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 560 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери россиян:

  • личного состава – около 193 770 (+560) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3717 (+7)
  • боевых бронированных машин ‒ 7238 (+14)
  • артиллерийских систем – 2992 (+14)
  • РСЗО – 552 (+2)
  • средства ПВО ‒ 306 (+2)
  • самолетов – 308
  • вертолетов – 294
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2554 (+14)
  • крылатые ракеты ‒ 947
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5936 (+20)
  • специальная техника ‒ 375 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там отражены около 50 атак оккупантов.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
937
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация