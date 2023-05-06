ВСУ "задвохсотили" сотни российских оккупантов: подробности от Генштаба

Общие боевые потери России к утру субботы, 6 мая, составляют 193 770 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 560 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери россиян:

личного состава – около 193 770 (+560) человек ликвидировано

танков ‒ 3717 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 7238 (+14)

артиллерийских систем – 2992 (+14)

РСЗО – 552 (+2)

средства ПВО ‒ 306 (+2)

самолетов – 308

вертолетов – 294

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2554 (+14)

крылатые ракеты ‒ 947

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 5936 (+20)

специальная техника ‒ 375 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там отражены около 50 атак оккупантов.

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