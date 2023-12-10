ВСУ "задвохсотили" сотни российских оккупантов: подробности от Генштаба

Враг имеет серьезные потери в сутки.
Общие боевые потери российских оккупантов по состоянию на утро 10 декабря составили более 338 820 человек. За прошедшие сутки украинские войска уничтожили еще 700 захватчиков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено российских:
- танков – 5636 (+4)
- боевых бронированных машин – 10529 (+10)
- артиллерийских систем – 8064 (+6)
- РСЗО — 919
- средств ПВО – 605
- самолетов — 324
- вертолетов — 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136
- крылатых ракет – 1586 (+1)
- кораблей и катеров — 22
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 10623 (+25)
- специальной техники — 1162 (+3)
Напомним, по данным СМИ, Россия потеряла минимум семь генералов на фронте в Украине.
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