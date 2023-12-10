ВСУ "задвохсотили" сотни российских оккупантов: подробности от Генштаба

Общие боевые потери российских оккупантов по состоянию на утро 10 декабря составили более 338 820 человек. За прошедшие сутки украинские войска уничтожили еще 700 захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено российских:

танков – 5636 (+4)

боевых бронированных машин – 10529 (+10)

артиллерийских систем – 8064 (+6)

РСЗО — 919

средств ПВО – 605

самолетов — 324

вертолетов — 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136

крылатых ракет – 1586 (+1)

кораблей и катеров — 22

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 10623 (+25)

специальной техники — 1162 (+3)

Напомним, по данным СМИ, Россия потеряла минимум семь генералов на фронте в Украине.

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