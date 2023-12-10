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ВСУ "задвохсотили" сотни российских оккупантов: подробности от Генштаба

ВСУ "задвохсотили" сотни российских оккупантов: подробности от Генштаба

Российская армия потеряла в сутки на войне еще 700 военных / Фото: Associated Press

Враг имеет серьезные потери в сутки.

Общие боевые потери российских оккупантов по состоянию на утро 10 декабря составили более 338 820 человек. За прошедшие сутки украинские войска уничтожили еще 700 захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено российских:

  • танков – 5636 (+4)
  • боевых бронированных машин – 10529 (+10)
  • артиллерийских систем – 8064 (+6)
  • РСЗО — 919
  • средств ПВО – 605
  • самолетов — 324
  • вертолетов — 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136
  • крылатых ракет – 1586 (+1)
  • кораблей и катеров — 22
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10623 (+25)
  • специальной техники — 1162 (+3)

Напомним, по данным СМИ, Россия потеряла минимум семь генералов на фронте в Украине.

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