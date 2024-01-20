ВСУ "задвухсотили" сотни российских оккупантов: подробности от Генштаба

Оккупанты понесут потери не только в живой силе, но и в технике.

Общие боевые потери российских захватчиков на 20 января составили 375 270 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще почти 750 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 375 270 (+750) человек

танков ‒ 6171 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 11455 (+10)

артиллерийских систем – 8868 (+14)

РСЗО – 967 (+1)

средства ПВО ‒ 654

самолетов – 331

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6934 (+5)

крылатые ракеты ‒ 1818

корабли /катера ‒ 23

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 11848 (+17)

специальная техника ‒ 1389 (+5)

Ранее британская разведка сообщила, что к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более 500 тысяч.

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