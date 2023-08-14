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ВСУ "задвухсотили" более 500 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

ВСУ "задвухсотили" более 500 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

ВСУ ликвидировали более 500 окупантов в сутки / Фото: Getty Images

Захватчики несут потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру 14 августа составляют уже более 254 380 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 530 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • танков ‒ 4306 (+8)
  • боевых бронированных машин ‒ 8354 (+19)
  • артиллерийских систем – 5099 (+27)
  • РСЗО – 713 (
  • средств ПВО ‒ 477 (+5)
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 313
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4204 (+3)
  • крылатых ракет ‒ 1379
  • кораблей и катеров – 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7543 (+20)
  • специальной техники ‒ 760 (+1)

По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных, 43 авиационных удара и около 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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