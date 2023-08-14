ВСУ "задвухсотили" более 500 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Общие боевые потери России к утру 14 августа составляют уже более 254 380 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 530 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

танков ‒ 4306 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 8354 (+19)

артиллерийских систем – 5099 (+27)

РСЗО – 713 (

средств ПВО ‒ 477 (+5)

самолетов – 315

вертолетов – 313

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4204 (+3)

крылатых ракет ‒ 1379

кораблей и катеров – 18

автомобильной техники и автоцистерн – 7543 (+20)

специальной техники ‒ 760 (+1)

По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных, 43 авиационных удара и около 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.