ВСУ "задвухсотили" более 500 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Захватчики несут потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру 14 августа составляют уже более 254 380 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 530 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- танков ‒ 4306 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 8354 (+19)
- артиллерийских систем – 5099 (+27)
- РСЗО – 713 (
- средств ПВО ‒ 477 (+5)
- самолетов – 315
- вертолетов – 313
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4204 (+3)
- крылатых ракет ‒ 1379
- кораблей и катеров – 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 7543 (+20)
- специальной техники ‒ 760 (+1)
По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных, 43 авиационных удара и около 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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