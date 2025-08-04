ВСУ "задвухсотили" более тысячи оккупантов: детали от Генштаба

Российский солдат / © Associated Press

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Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 4 августа составляют около 1 057 140 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 4.08.25 ориентировочно составили:

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личный состав — около 1 057 140 (+1010) человек

танки — 11069 (+1)

боевые бронированные машины — 23079 (+8)

артиллерийские системы — 31053 (+28)

РСЗО — 1 452

средства ПВО — 1 203

самолеты — 421

вертолеты — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 49451 (+77)

крылатые ракеты — 3 553 (+1)

корабли/катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 57244 (+85)

специальная техника — 3 935

По информации президента США Дональда Трампа, с начала 2025 года Россия потеряла более 112 тысяч военнослужащих, в то время как потери Украины составили всего около 8 тысяч.