- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ "задвухсотили" более тысячи оккупантов: детали от Генштаба
Вооруженные силы Украины за последние сутки ликвидировали еще 1010 российских захватчиков.
Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 4 августа составляют около 1 057 140 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 4.08.25 ориентировочно составили:
личный состав — около 1 057 140 (+1010) человек
танки — 11069 (+1)
боевые бронированные машины — 23079 (+8)
артиллерийские системы — 31053 (+28)
РСЗО — 1 452
средства ПВО — 1 203
самолеты — 421
вертолеты — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 49451 (+77)
крылатые ракеты — 3 553 (+1)
корабли/катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 57244 (+85)
специальная техника — 3 935
По информации президента США Дональда Трампа, с начала 2025 года Россия потеряла более 112 тысяч военнослужащих, в то время как потери Украины составили всего около 8 тысяч.