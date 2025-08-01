- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ "задвухсотили" сотни российских оккупантов в сутки: детали от Генштаба
По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1054200 человек личного состава.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 940 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1054200 человек.
Об этом 1 августа сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — 1054200 (+940)
танков — 11068 (+1)
боевых бронированных машин — 23068 (+2)
артиллерийских систем — 30944 (+33)
РСЗО — 1451
средства ПВО — 1203
самолетов — 421
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 49057 (+163)
крылатых ракет — 3551 (+3)
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 56894 (+72)
специальной техники — 3935
Ранее аналитики сообщили, что российские войска стали чаще использовать бронетехнику в тактических атаках. Также отмечается, что Россия сократила использование танков и бронетехники за последние полгода, и, по всей видимости, наращивает свои возможности по восстановлению бронетехники советской эпохи, а также пополняет запасы бронетехники, не участвуя в атаках, которые могут привести к большим потерям.