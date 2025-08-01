ВСУ "задвухсотили" сотни российских оккупантов в сутки: детали от Генштаба

Российский солдат / © Associated Press

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 940 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1054200 человек.

Об этом 1 августа сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.08.25 ориентировочно составили:

личного состава — 1054200 (+940)

танков — 11068 (+1)

боевых бронированных машин — 23068 (+2)

артиллерийских систем — 30944 (+33)

РСЗО — 1451

средства ПВО — 1203

самолетов — 421

вертолетов — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 49057 (+163)

крылатых ракет — 3551 (+3)

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 56894 (+72)

специальной техники — 3935

Ранее аналитики сообщили, что российские войска стали чаще использовать бронетехнику в тактических атаках. Также отмечается, что Россия сократила использование танков и бронетехники за последние полгода, и, по всей видимости, наращивает свои возможности по восстановлению бронетехники советской эпохи, а также пополняет запасы бронетехники, не участвуя в атаках, которые могут привести к большим потерям.

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