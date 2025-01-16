ВСУ заходят в тыл россиян в Курской области: детали от военного эксперта

С августа 2024 года украинские Вооруженные силы удерживают территории в Курской области РФ. Россияне несколько раз получали приказ вернуть утраченные территории. Впрочем, это не удается по нескольким причинам.

Об этом рассказал экс-замглавы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в комментарии "Главреду".

Важен тот факт, что в боевых действиях на Курщине почти не участвуют кадровые военные РФ. Большинство личного состава противника – это срочники и северокорейские военные.

"Безусловно, определенные обученные силы россияне подтянули. Например, 810 бригаду морской пехоты. Надо видеть этих российских морпехов! Я прекрасно помню 810 бригаду в Севастополе. Это были двухметровые дилды. Теперь таких морпехов там нет. Да и вообще, у России нет кадровых войск, которые она может использовать для противодействия украинцам. говорю, что наши военнослужащие все как один богатыри, но у нас ситуация другая", — объяснил Ягун.

В Курщине украинские военные используют тактику маневренной войны, а не сплошного фронта. Это также является причиной того, что армия РФ терпит неудачи на этом участке фронта. По словам эксперта, "именно Украина навязывает россиянам такую войну".

В свою очередь армия РФ использует совсем другие методы захвата населенных пунктов на Курщине. Обычно оккупанты просто используют КАБы, которые летят по городам и селам РФ и разрушают дома самих россиян.

Напомним, аналитики ISW сообщают, что армия РФ продолжает наступать в районе "украинского плацдарма" в Курской области. В частности, так называемый российский "военкор" опроверг заявления о захвате путинскими войсками Махновки (южнее Суджи).

Читайте также:

ВСУ заняли один из населенных пунктов в Курской области