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ВСУ захватили одну из мощнейших станций радиоэлектронной борьбы армии РФ

ВСУ захватили одну из мощнейших станций радиоэлектронной борьбы армии РФ

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ВСУ захватили одну из мощнейших станций радиоэлектронной борьбы армии РФ

Трофейная техника врага / instagram.com/uafukraine

Трофейная станция способна обнаруживать и блокировать разные радары на дистанции до 300 км.

Вооруженные силы Украины захватили одну из мощнейших станций радиоэлектронной борьбы русской армии.

Об этом сообщили в ВСУ.

Отмечается, что трофейная станция способна обнаруживать и блокировать разные радары на дистанции до 300 км. Отныне ею будут пользоваться украинские военные.

Трофейная техника врага / © instagram.com/uafukraine
Трофейная техника врага / instagram.com/uafukraine

"ВСУ захватили одну из мощнейших станций радиоэлектронной борьбы армии РФ. "Красуха-4" способна обнаруживать и блокировать разные радары на дистанции до 300 км. Теперь будет работать в правильном направлении!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинским защитникам удалось захватить новейший российский автомат АК-12 – очередной экземпляр из огромного количества трофейного оружия.

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