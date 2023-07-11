ВСУ захватили позиции под Бахмутом и наступают под Запорожьем — аналитики ISW

Вооруженные силы Украины захватили господствующие высоты под Бахмутом Донецкой области и удерживают огневой контроль над городом. Между тем, на границах Запорожской и Донецкой областей украинские защитники продолжают вести контрнаступательные действия.

Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

Ситуация на Донбассе

Аналитики ISW отмечают, что за прошедшие сутки, 10 июля, украинские и российские войска продолжили наносить удары вокруг Бахмута на Донетчине. Генштабе ВСУ сообщил, что Силы обороны за прошедшую неделю уволили четыре квадратных километра территории на Бахмутском направлении. С начала боевых действий удалось деоккупировать 24 квадратных километра.

Между тем в Минобороны Украины отмечают, что Вооруженные силы установили огневой контроль над самим Бахмутом, а также провели неопределенное продвижение к югу от города. В свою очередь командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский в одном из интервью выразил уверенность, что украинские силы вернут Бахмут.

Ситуация в Бахмуте. Карта боев ISW.

Между тем, российское Министерство обороны вместе с военными блогерами утверждали, мол, оккупанты отбили украинские атаки на Берковку и Клищиевку. В частности, на кадрах за 10 июля якобы видно, как подразделения батальона "ЛНР" "Призрак" и 4-й мотострелковой бригады отбивают украинскую атаку под Клищиевкой.

Также оккупанты совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк 10 июля. Украинские войска отразили российские атаки вблизи Северного, Красногоровки и Марьинки. Кроме того, спикер Таврической группировки войск майор Валерий Шершень и Генштаб заявили, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Новомихайловки. В свою очередь, российский военный блогер утверждал, что армия РФ совершила неудачные атаки вблизи Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского.

Ситуация в Донбассе. Карта ISW.

Ситуация на юге

Российские источники утверждали, что 10 июля ВСУ продолжали наземные атаки на западе Донецкой области. Кроме того, Минобороны страны-агрессорки заявило, что украинские войска проводили диверсии и разведку вблизи Приютного. Российские военные блоггеры также утверждали, что Силы обороны продолжали попытки продвинуться к югу от Ровно, а также вблизи Старомайорского и Урожайного.

Геолокационные кадры за 9 июля показывают, что украинские силы продвинулись юго-восточнее Орехова в направлении Новопокровки.

Российские военные блогеры сообщают, что украинские войска совершили ограниченные разведывательные атаки группой около 30 человек личного состава вдоль линии Пятихатки-Жеребрянки. Также некоторые российские источники утверждали, что оккупанты, действовавшие близ Пятихаток, намеренно оставили и заминировали окопы, чтобы поощрять украинские силы войти в заминированные районы траншей, понеся в результате значительные потери.

Ситуация в Запорожской области. Карта боев ISW.

Отмечается, что 10 июля российские войска нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по западному (правому) берегу Херсонской и Николаевской областей. 10 июля Южное оперативное командование Украины заявило, что российские войска нанесли 60 артиллерийских ударов с 365 снарядами по населенным пунктам и украинским позициям на западном берегу и совершил 3 бомбовых удара КАБ с лазерным наведением по Бериславскому району.

Российский военный блогер заявил, что ситуация на левом берегу не изменилась. Также армия РФ продолжает контрбатарейный огонь и воздушную разведку украинских позиций на западном берегу. Другой российский военкор опубликовал кадры, на которых утверждается, что российские беспилотники наносят удары по украинской технике возле Антоновского моста на восточном берегу.

Ситуация в Херсонской области. Карта боев ISW.

Напомним, аналитики ISW в новом отчете сообщили, что за 5 недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько войска РФ захватили за 6 месяцев. Украинские военные заявили, что Силы обороны продолжали наступательные действия на Бахмутском, Бердянском (западные части Донецко-Восточной Запорожской области) и Мелитопольском (западные части Запорожской области) направлениях.

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