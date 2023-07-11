ВСУ захватили позиции под Бахмутом и наступают под Запорожьем — аналитики ISW

Наступление продолжается на границе Запорожской и Донецкой областей.
Вооруженные силы Украины захватили господствующие высоты под Бахмутом Донецкой области и удерживают огневой контроль над городом. Между тем, на границах Запорожской и Донецкой областей украинские защитники продолжают вести контрнаступательные действия.
Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).
Ситуация на Донбассе
Аналитики ISW отмечают, что за прошедшие сутки, 10 июля, украинские и российские войска продолжили наносить удары вокруг Бахмута на Донетчине. Генштабе ВСУ сообщил, что Силы обороны за прошедшую неделю уволили четыре квадратных километра территории на Бахмутском направлении. С начала боевых действий удалось деоккупировать 24 квадратных километра.
Между тем в Минобороны Украины отмечают, что Вооруженные силы установили огневой контроль над самим Бахмутом, а также провели неопределенное продвижение к югу от города. В свою очередь командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский в одном из интервью выразил уверенность, что украинские силы вернут Бахмут.
Между тем, российское Министерство обороны вместе с военными блогерами утверждали, мол, оккупанты отбили украинские атаки на Берковку и Клищиевку. В частности, на кадрах за 10 июля якобы видно, как подразделения батальона "ЛНР" "Призрак" и 4-й мотострелковой бригады отбивают украинскую атаку под Клищиевкой.
Также оккупанты совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк 10 июля. Украинские войска отразили российские атаки вблизи Северного, Красногоровки и Марьинки. Кроме того, спикер Таврической группировки войск майор Валерий Шершень и Генштаб заявили, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Новомихайловки. В свою очередь, российский военный блогер утверждал, что армия РФ совершила неудачные атаки вблизи Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского.
Ситуация на юге
Российские источники утверждали, что 10 июля ВСУ продолжали наземные атаки на западе Донецкой области. Кроме того, Минобороны страны-агрессорки заявило, что украинские войска проводили диверсии и разведку вблизи Приютного. Российские военные блоггеры также утверждали, что Силы обороны продолжали попытки продвинуться к югу от Ровно, а также вблизи Старомайорского и Урожайного.
Геолокационные кадры за 9 июля показывают, что украинские силы продвинулись юго-восточнее Орехова в направлении Новопокровки.
Российские военные блогеры сообщают, что украинские войска совершили ограниченные разведывательные атаки группой около 30 человек личного состава вдоль линии Пятихатки-Жеребрянки. Также некоторые российские источники утверждали, что оккупанты, действовавшие близ Пятихаток, намеренно оставили и заминировали окопы, чтобы поощрять украинские силы войти в заминированные районы траншей, понеся в результате значительные потери.
Отмечается, что 10 июля российские войска нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по западному (правому) берегу Херсонской и Николаевской областей. 10 июля Южное оперативное командование Украины заявило, что российские войска нанесли 60 артиллерийских ударов с 365 снарядами по населенным пунктам и украинским позициям на западном берегу и совершил 3 бомбовых удара КАБ с лазерным наведением по Бериславскому району.
Российский военный блогер заявил, что ситуация на левом берегу не изменилась. Также армия РФ продолжает контрбатарейный огонь и воздушную разведку украинских позиций на западном берегу. Другой российский военкор опубликовал кадры, на которых утверждается, что российские беспилотники наносят удары по украинской технике возле Антоновского моста на восточном берегу.
Напомним, аналитики ISW в новом отчете сообщили, что за 5 недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько войска РФ захватили за 6 месяцев. Украинские военные заявили, что Силы обороны продолжали наступательные действия на Бахмутском, Бердянском (западные части Донецко-Восточной Запорожской области) и Мелитопольском (западные части Запорожской области) направлениях.
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