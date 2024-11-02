ВСУ захватили российскую позицию в Волчанске: американские аналитики

Впрочем, у продвижения есть и захватчики.

Украинские войска захватили враждебную позицию в Волчанске Харьковской области. В регионе продолжаются бои.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ( ISW ).

В ISW отмечают, что и украинские, и российские войска недавно незначительно продвинулись в центре Волчанска Харьковской области. Геолокационные кадры за 1 ноября показывают, что ВСУ захватили российскую позицию на улице Зерновой в центре города.

"Это указывает на то, что войска РФ также продвинулись по этой улице раньше", — говорится в отчете аналитиков.

31 октября и 1 ноября войска РФ продолжали атаки возле Липцев, в Волчанске и возле Волчанских Хуторов.

Как сообщалось, ВСУ имеют успехи возле Суджи в Курской области. По данным ISW, геолокационные кадры за 31 октября показывают, что украинские войска продвинулись на запад и к юго-западной части Русского Поречья.

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