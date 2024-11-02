ВСУ захватили российскую позицию в Волчанске: американские аналитики

Впрочем, у продвижения есть и захватчики.
Украинские войска захватили враждебную позицию в Волчанске Харьковской области. В регионе продолжаются бои.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ( ISW ).
В ISW отмечают, что и украинские, и российские войска недавно незначительно продвинулись в центре Волчанска Харьковской области. Геолокационные кадры за 1 ноября показывают, что ВСУ захватили российскую позицию на улице Зерновой в центре города.
"Это указывает на то, что войска РФ также продвинулись по этой улице раньше", — говорится в отчете аналитиков.
31 октября и 1 ноября войска РФ продолжали атаки возле Липцев, в Волчанске и возле Волчанских Хуторов.
Как сообщалось, ВСУ имеют успехи возле Суджи в Курской области. По данным ISW, геолокационные кадры за 31 октября показывают, что украинские войска продвинулись на запад и к юго-западной части Русского Поречья.
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