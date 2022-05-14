ВСУ захватили технику оккупантов из Северной Осетии: что именно досталось украинским защитникам

ВСУ захватили технику оккупантов из Северной Осетии: что именно досталось украинским защитникам

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ захватила российские трофеи из Северной Осетии.

Речь идет, в частности, о новейших БМП-3, оружии, боеприпасах и личных вещах оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Телеграмме.

"128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ продолжает бить русню и освобождать оккупированные украинские земли. Под натиском нашего огня россияне позорно сбежали со своих позиций, бросив практически невредимое оружие (гранатометы, мины, огнемет)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно найденным документам, ранее там стояли солдаты росармии из воинской части 43057, базирующейся в Северной Осетии – Алании, в частности, в городе Владикавказ и поселке Спутник.

Напомним, предприятия государственного концерна "Укроборонпром" возобновили захваченную вражескую технику на 1,5 млрд гривен. В то же время, российские оккупанты нанесли украинскому ОПК уже более 100 млрд грн ущерба. И это только предварительные оценки.

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