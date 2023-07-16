ВСУ "закобзонили" 500 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Общие боевые потери России к утру 16 июля составляют уже 237 680 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 500 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

За время полномасштабной войны уничтожено:

личного состава – около 237680 (+500) человек ликвидировано

танков ‒ 4107 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 8026 (+7)

артиллерийских систем – 4481 (+18)

РСЗО – 681 (+1)

средств ПВО ‒ 425

самолетов – 315

вертолетов – 310

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3820 (+13)

крылатых ракет ‒ 1273

кораблей и катеров – 18

автомобильной техники и автоцистерн – 7044 (+8)

специальной техники – 666 (+2)

По данным Генштаба, противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.