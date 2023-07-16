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ВСУ "закобзонили" 500 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

ВСУ "закобзонили" 500 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

ВСУ уничтожают оккупантов / Фото: Associated Press

Захватчики несут потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру 16 июля составляют уже 237 680 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 500 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

За время полномасштабной войны уничтожено:

  • личного состава – около 237680 (+500) человек ликвидировано
  • танков ‒ 4107 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 8026 (+7)
  • артиллерийских систем – 4481 (+18)
  • РСЗО – 681 (+1)
  • средств ПВО ‒ 425
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 310
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3820 (+13)
  • крылатых ракет ‒ 1273
  • кораблей и катеров – 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7044 (+8)
  • специальной техники – 666 (+2)

По данным Генштаба, противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

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