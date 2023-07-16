ВСУ "закобзонили" 500 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Захватчики несут потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру 16 июля составляют уже 237 680 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 500 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
За время полномасштабной войны уничтожено:
- личного состава – около 237680 (+500) человек ликвидировано
- танков ‒ 4107 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 8026 (+7)
- артиллерийских систем – 4481 (+18)
- РСЗО – 681 (+1)
- средств ПВО ‒ 425
- самолетов – 315
- вертолетов – 310
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3820 (+13)
- крылатых ракет ‒ 1273
- кораблей и катеров – 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 7044 (+8)
- специальной техники – 666 (+2)
По данным Генштаба, противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.
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