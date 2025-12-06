ТСН в социальных сетях

ВСУ "закобзонили" более 1000 оккупантов: Генштаб раскрыл детали

За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.

Оккупанты

Оккупанты / © Getty Images

Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. По состоянию на 6 декабря они достигли 1179790 человек. В сутки ВСУ ликвидировали 1180 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 179 790 (+1 180) человек

  • танков — 11 398 (+2)

  • боевых бронированных машин — 23 688 (+2)

  • артиллерийских систем — 34 874 (+31)

  • РСЗО — 1 560 (+2)

  • средства ПВО — 1 253

  • самолетов — 431

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 87 387 (+487)

  • крылатые ракеты — 4 024

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 69 037 (+130)

  • специальная техника — 4 015 (+1)

Напомним, Силы обороны поразили ключевое химическое предприятие ВПК РФ в Ставропольском крае.

