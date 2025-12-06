- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ "закобзонили" более 1000 оккупантов: Генштаб раскрыл детали
За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.
Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. По состоянию на 6 декабря они достигли 1179790 человек. В сутки ВСУ ликвидировали 1180 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 179 790 (+1 180) человек
танков — 11 398 (+2)
боевых бронированных машин — 23 688 (+2)
артиллерийских систем — 34 874 (+31)
РСЗО — 1 560 (+2)
средства ПВО — 1 253
самолетов — 431
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 87 387 (+487)
крылатые ракеты — 4 024
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 69 037 (+130)
специальная техника — 4 015 (+1)
Напомним, Силы обороны поразили ключевое химическое предприятие ВПК РФ в Ставропольском крае.