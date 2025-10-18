ВСУ "закобзонили" более 1000 оккупантов в сутки - детали от Генштаба

Оккупант / © Associated Press

За прошедшие сутки российская армия потеряла около 1150 военных. С 24 февраля 2022 года по 18 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1129180 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1129180 (+1150) человек

танков — 11267 (+1)

боевых бронированных машин — 23396 (+2)

артиллерийских систем — 33789 (+41)

РСЗО — 1522 (+2)

средства ПВО — 1228

самолетов — 428 (+1)

вертолетов — 346

БпЛА оперативно-тактического уровня — 71523 (+498)

крылатые ракеты — 3864

корабли / катера — 28

подводные лодки

автомобильная техника и автоцистерны — 64672 (+131)

специальная техника — 3980 (+2)

Ранее сообщалось, что российские войска, пытаясь отбить атаку, поразили свой истребитель Су-30. Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что при отражении атаки беспилотников с применением средств ПВО оккупанты сбили свой многоцелевой истребитель Су-30СМ.