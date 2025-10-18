- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 170
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ "закобзонили" более 1000 оккупантов в сутки - детали от Генштаба
За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.
За прошедшие сутки российская армия потеряла около 1150 военных. С 24 февраля 2022 года по 18 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1129180 человек.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1129180 (+1150) человек
танков — 11267 (+1)
боевых бронированных машин — 23396 (+2)
артиллерийских систем — 33789 (+41)
РСЗО — 1522 (+2)
средства ПВО — 1228
самолетов — 428 (+1)
вертолетов — 346
БпЛА оперативно-тактического уровня — 71523 (+498)
крылатые ракеты — 3864
корабли / катера — 28
подводные лодки
автомобильная техника и автоцистерны — 64672 (+131)
специальная техника — 3980 (+2)
Ранее сообщалось, что российские войска, пытаясь отбить атаку, поразили свой истребитель Су-30. Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что при отражении атаки беспилотников с применением средств ПВО оккупанты сбили свой многоцелевой истребитель Су-30СМ.