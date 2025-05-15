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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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ВСУ «закобзонили» более 1200 оккупантов в сутки — детали от Генштаба

Оккупанты стремительно теряют человеческую силу и технику на поле боя. Генштаб обновил данные о потерях по состоянию на 15 мая 2025 года.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Русский солдат

Русский солдат / © Associated Press

Силы обороны Украины ликвидировали еще 1220 российских захватчиков, уничтожили 8 танков, 45 артсистем.

Об этом сегодня, 15 мая, сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 970590 (+1220) человек

  • танков — 10812 (+8)

  • боевых бронированных машин — 22514 (+13)

  • артиллерийских систем — 27872 (+45)

  • РСЗО — 1384 (+2)

  • средства ПВО — 1166 (+1)

  • самолетов — 372

  • вертолетов — 336 (+1)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 36000 (+140)

  • крылатые ракеты — 3197

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 48547 (+165)

  • специальная техника — 3892 (+8)

Ранее сообщалось, что РФ успешно компенсирует потери современных боевых самолетов, таких как Су-30СМ и Су-35, несмотря на снижение темпов их производства.

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