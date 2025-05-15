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ВСУ «закобзонили» более 1200 оккупантов в сутки — детали от Генштаба
Оккупанты стремительно теряют человеческую силу и технику на поле боя. Генштаб обновил данные о потерях по состоянию на 15 мая 2025 года.
Силы обороны Украины ликвидировали еще 1220 российских захватчиков, уничтожили 8 танков, 45 артсистем.
Об этом сегодня, 15 мая, сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 970590 (+1220) человек
танков — 10812 (+8)
боевых бронированных машин — 22514 (+13)
артиллерийских систем — 27872 (+45)
РСЗО — 1384 (+2)
средства ПВО — 1166 (+1)
самолетов — 372
вертолетов — 336 (+1)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 36000 (+140)
крылатые ракеты — 3197
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 48547 (+165)
специальная техника — 3892 (+8)
Ранее сообщалось, что РФ успешно компенсирует потери современных боевых самолетов, таких как Су-30СМ и Су-35, несмотря на снижение темпов их производства.