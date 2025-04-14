ВСУ "закобзонили" более 1300 оккупантов: подробности от Генштаба

Российский солдат / © Getty Images

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По состоянию на утро, 14 апреля, в сутки на фронте российские захватчики потеряли 1310 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника составляют:

личного состава — 933980 (+1310) человек ликвидировано

танков — 10622 (+19)

боевых бронированных машин — 22130 (+42)

артиллерийских систем — 26222 (+59)

РСЗО — 1362

средства ПВО — 1130 (+2)

самолетов — 370

вертолетов — 335

БПЛА оперативно-тактического уровня — 32544 (+119)

крылатые ракеты — 3145

корабли/катера — 28

подводные лодки.

автомобильной техники и автоцистерн — 44129 (+179)

специальная техника — 3801 (+2)

Напомним, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил, что с начала этого года потери врага в личном составе превысили 140 тысяч человек. А именно составили 140 650 вражеских солдат.

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