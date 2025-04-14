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ВСУ "закобзонили" более 1300 оккупантов: подробности от Генштаба
Оккупанты терпят потери на поле боя.
По состоянию на утро, 14 апреля, в сутки на фронте российские захватчики потеряли 1310 человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника составляют:
личного состава — 933980 (+1310) человек ликвидировано
танков — 10622 (+19)
боевых бронированных машин — 22130 (+42)
артиллерийских систем — 26222 (+59)
РСЗО — 1362
средства ПВО — 1130 (+2)
самолетов — 370
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 32544 (+119)
крылатые ракеты — 3145
корабли/катера — 28
подводные лодки.
автомобильной техники и автоцистерн — 44129 (+179)
специальная техника — 3801 (+2)
Напомним, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил, что с начала этого года потери врага в личном составе превысили 140 тысяч человек. А именно составили 140 650 вражеских солдат.