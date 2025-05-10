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ВСУ "закобзонили" более 1300 оккупантов в сутки - детали от Генштаба
Армия РФ ежедневно несет потери на поле боя. За минувшие сутки было ликвидировано более 1300 человек.
За минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать более 1300 окупантов. Россияне также потеряли немало техники.
Об этом сегодня, 10 мая, сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 964580 (+1310) человек
танков — 10790 (+4)
боевых бронированных машин — 22440 (+7)
артиллерийских систем — 27637 (+49)
РСЗО — 1380
средства ПВО — 1158 (+1)
самолетов — 372
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 35482 (+36)
крылатые ракеты — 3197
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 47830 (+106)
специальная техника — 3875
Ранее аналитики сообщили, что российские войска несут большие потери на квадратный километр, чем осенью 2024 года.