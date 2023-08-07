ВСУ "закобзонили" более 250 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

В сутки личный состав армии РФ сократился.
Общие боевые потери России к утру 7 августа составляют уже 250 240 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 540 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны ликвидировано:
- танков ‒ 4244 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 8270 (+8)
- артиллерийских систем – 4977 (+12)
- РСЗО – 709 (+4)
- средств ПВО ‒ 467 (+1)
- самолетов – 315
- вертолетов – 311
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4154 (+28)
- крылатых ракет ‒ 1377 (+18)
- кораблей и катеров – 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 7441 (+19)
- специальной техники ‒ 734 (+4)
По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 30 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток произошло 50 боевых столкновений.
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