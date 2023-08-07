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ВСУ "закобзонили" более 250 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

ВСУ "закобзонили" более 250 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

ВСУ уничтожают врага на фронте / Фото: Associated Press

В сутки личный состав армии РФ сократился.

Общие боевые потери России к утру 7 августа составляют уже 250 240 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 540 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны ликвидировано:

  • танков ‒ 4244 (+7)
  • боевых бронированных машин ‒ 8270 (+8)
  • артиллерийских систем – 4977 (+12)
  • РСЗО – 709 (+4)
  • средств ПВО ‒ 467 (+1)
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 311
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4154 (+28)
  • крылатых ракет ‒ 1377 (+18)
  • кораблей и катеров – 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7441 (+19)
  • специальной техники ‒ 734 (+4)

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 30 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток произошло 50 боевых столкновений.

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