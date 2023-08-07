ВСУ "закобзонили" более 250 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Общие боевые потери России к утру 7 августа составляют уже 250 240 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 540 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны ликвидировано:

танков ‒ 4244 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 8270 (+8)

артиллерийских систем – 4977 (+12)

РСЗО – 709 (+4)

средств ПВО ‒ 467 (+1)

самолетов – 315

вертолетов – 311

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4154 (+28)

крылатых ракет ‒ 1377 (+18)

кораблей и катеров – 18

автомобильной техники и автоцистерн – 7441 (+19)

специальной техники ‒ 734 (+4)

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 30 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток произошло 50 боевых столкновений.