ВСУ "закобзонили" более 700 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 441 284 военных, за последние сутки – 730 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

личного состава – около 441 520 (+730) человек

танков ‒ 6951 (+29)

боевых бронированных машин ‒ 13284 (+20)

артиллерийских систем – 11006 (+15)

РСЗО – 1023

средства ПВО ‒ 736 (+1)

самолетов – 347

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8701 (+45)

крылатые ракеты ‒ 2046 (+24)

корабли /катера ‒ 26

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 14670 (+25)

специальная техника ‒ 1814 (+7)

Ранее сообщалось, что с начала наступательных операций России в октябре 2023 года оккупанты на фронте захватили 505 кв. км территории Украины. В период с 1 января по 28 марта 2024 года российские войска захватили почти на 100 кв. км больше, чем за последние три месяца в прошлом году.

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