ВСУ "закобзонили" более 700 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 441 284 военных, за последние сутки – 730 человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
- личного состава – около 441 520 (+730) человек
- танков ‒ 6951 (+29)
- боевых бронированных машин ‒ 13284 (+20)
- артиллерийских систем – 11006 (+15)
- РСЗО – 1023
- средства ПВО ‒ 736 (+1)
- самолетов – 347
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8701 (+45)
- крылатые ракеты ‒ 2046 (+24)
- корабли /катера ‒ 26
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 14670 (+25)
- специальная техника ‒ 1814 (+7)
Ранее сообщалось, что с начала наступательных операций России в октябре 2023 года оккупанты на фронте захватили 505 кв. км территории Украины. В период с 1 января по 28 марта 2024 года российские войска захватили почти на 100 кв. км больше, чем за последние три месяца в прошлом году.
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