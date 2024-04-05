ВСУ "закобзонили" более 800 оккупантов: Генштаб сообщил о новых потерях РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 445 900 военных, за последние сутки – 860 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 445 900 (+860) человек

танков ‒ 7033 (+15)

боевых бронированных машин ‒ 13459 (+73)

артиллерийских систем – 11221 (+50)

РСЗО – 1029 (+3)

средства ПВО ‒ 747 (+1)

самолетов – 347

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8847 (+30)

крылатые ракеты ‒ 2059

корабли /катера ‒ 26

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 14922 (+61)

специальная техника ‒ 1849 (+4)

Ранее сообщалось, что с начала наступательных операций России в октябре 2023 года оккупанты на фронте захватили 505 кв. км территории Украины. В период с 1 января по 28 марта 2024 года российские войска захватили почти на 100 кв. км больше, чем за последние три месяца в прошлом году.

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