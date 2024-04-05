ВСУ "закобзонили" более 800 оккупантов: Генштаб сообщил о новых потерях РФ

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 445 900 военных, за последние сутки – 860 человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 445 900 (+860) человек
- танков ‒ 7033 (+15)
- боевых бронированных машин ‒ 13459 (+73)
- артиллерийских систем – 11221 (+50)
- РСЗО – 1029 (+3)
- средства ПВО ‒ 747 (+1)
- самолетов – 347
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8847 (+30)
- крылатые ракеты ‒ 2059
- корабли /катера ‒ 26
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 14922 (+61)
- специальная техника ‒ 1849 (+4)
Ранее сообщалось, что с начала наступательных операций России в октябре 2023 года оккупанты на фронте захватили 505 кв. км территории Украины. В период с 1 января по 28 марта 2024 года российские войска захватили почти на 100 кв. км больше, чем за последние три месяца в прошлом году.
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