ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов: что известно о потерях РФ

Оккупанты / © Associated Press

По состоянию на 20 декабря общие боевые потери России в войне против Украины составили 1195610 человек. В сутки ВСУ удалось ликвидировать 1090 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 195 610 (+1 090) человек

танков — 11 433

боевых бронированных машин — 23 769 (+1)

артиллерийских систем РСЗО — 1 575 (+1)

средства ПВО — 1 263

самолетов — 432

вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня — 92 488 (+346)

крылатые ракеты — 4073 ед.

корабли / катера — 28

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 70 721 (+130)

специальная техника — 4 028 (+1)

Ранее сообщалось, что ситуация на Гуляйпольском направлении стремительно обострилась. Кроме давления врага, оборона города оказалась под угрозой из-за внутренних проблем в 102-й отдельной бригаде территориальной обороны.