Война
178
1 мин

ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов: что известно о потерях РФ

За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупанты

Оккупанты / © Associated Press

По состоянию на 20 декабря общие боевые потери России в войне против Украины составили 1195610 человек. В сутки ВСУ удалось ликвидировать 1090 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 195 610 (+1 090) человек

  • танков — 11 433

  • боевых бронированных машин — 23 769 (+1)

  • артиллерийских систем РСЗО — 1 575 (+1)

  • средства ПВО — 1 263

  • самолетов — 432

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 92 488 (+346)

  • крылатые ракеты — 4073 ед.

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 70 721 (+130)

  • специальная техника — 4 028 (+1)

Ранее сообщалось, что ситуация на Гуляйпольском направлении стремительно обострилась. Кроме давления врага, оборона города оказалась под угрозой из-за внутренних проблем в 102-й отдельной бригаде территориальной обороны.

178
