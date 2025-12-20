- Дата публикации
ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов: что известно о потерях РФ
За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.
По состоянию на 20 декабря общие боевые потери России в войне против Украины составили 1195610 человек. В сутки ВСУ удалось ликвидировать 1090 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 195 610 (+1 090) человек
танков — 11 433
боевых бронированных машин — 23 769 (+1)
артиллерийских систем РСЗО — 1 575 (+1)
средства ПВО — 1 263
самолетов — 432
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 92 488 (+346)
крылатые ракеты — 4073 ед.
корабли / катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 70 721 (+130)
специальная техника — 4 028 (+1)
Ранее сообщалось, что ситуация на Гуляйпольском направлении стремительно обострилась. Кроме давления врага, оборона города оказалась под угрозой из-за внутренних проблем в 102-й отдельной бригаде территориальной обороны.