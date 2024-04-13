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ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов: детали от Генштаба

ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов: детали от Генштаба

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

ВСУ уничтожили 23 танка, 47 ББМ и 32 артиллерийские системы.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1030 человек. С начала полномасштабной агрессии они составляют уже 452 760 солдат

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 452 760 (+1030)
  • танков – 7169 (+23)
  • боевых бронированных машин – 13745 (+47)
  • артиллерийских систем – 11518 (+32)
  • РСЗО — 1045 (+3)
  • средств ПВО – 756 (+1)
  • самолетов — 347
  • вертолетов — 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9201 (+40)
  • крылатых ракет — 2088 (+1)
  • кораблей и катеров — 26
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 15396 (+57)
  • специальной техники — 1893 (+5)

Ранее разведка сообщила, что Россия отправляет на войну против Украины войска, флот, авиацию с Дальнего Востока.

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