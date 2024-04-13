ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов: детали от Генштаба

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1030 человек. С начала полномасштабной агрессии они составляют уже 452 760 солдат

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 452 760 (+1030)

танков – 7169 (+23)

боевых бронированных машин – 13745 (+47)

артиллерийских систем – 11518 (+32)

РСЗО — 1045 (+3)

средств ПВО – 756 (+1)

самолетов — 347

вертолетов — 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9201 (+40)

крылатых ракет — 2088 (+1)

кораблей и катеров — 26

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 15396 (+57)

специальной техники — 1893 (+5)

Ранее разведка сообщила, что Россия отправляет на войну против Украины войска, флот, авиацию с Дальнего Востока.

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