ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов: детали от Генштаба

ВСУ уничтожили 23 танка, 47 ББМ и 32 артиллерийские системы.
Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1030 человек. С начала полномасштабной агрессии они составляют уже 452 760 солдат
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 452 760 (+1030)
- танков – 7169 (+23)
- боевых бронированных машин – 13745 (+47)
- артиллерийских систем – 11518 (+32)
- РСЗО — 1045 (+3)
- средств ПВО – 756 (+1)
- самолетов — 347
- вертолетов — 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9201 (+40)
- крылатых ракет — 2088 (+1)
- кораблей и катеров — 26
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 15396 (+57)
- специальной техники — 1893 (+5)
Ранее разведка сообщила, что Россия отправляет на войну против Украины войска, флот, авиацию с Дальнего Востока.
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