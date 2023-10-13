ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери врага

По состоянию на утро 13 октября, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 285 920 военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.

По данным Генштаба, за сутки российское войско потеряло 1030 военных.

Общие потери:

личного состава – около 285 920 (+1030) человек

танков ‒ 4931 (+26)

боевых бронированных машин ‒ 9313 (+49)

артиллерийских систем – 6807 (+44)

РСЗО – 811

средства ПВО ‒ 546 (+1)

самолетов – 316

вертолетов – 316

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5264 (+17)

крылатые ракеты ‒ 1531

корабли /катера ‒ 20

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 9203 (+33)

специальная техника ‒ 967 (+1)

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают вести оборону на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

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