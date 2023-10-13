ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Россияне несут потери на поле боя.
По состоянию на утро 13 октября, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 285 920 военнослужащих.
Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.
По данным Генштаба, за сутки российское войско потеряло 1030 военных.
Общие потери:
- личного состава – около 285 920 (+1030) человек
- танков ‒ 4931 (+26)
- боевых бронированных машин ‒ 9313 (+49)
- артиллерийских систем – 6807 (+44)
- РСЗО – 811
- средства ПВО ‒ 546 (+1)
- самолетов – 316
- вертолетов – 316
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5264 (+17)
- крылатые ракеты ‒ 1531
- корабли /катера ‒ 20
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 9203 (+33)
- специальная техника ‒ 967 (+1)
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают вести оборону на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.
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