ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов: Генштаб сообщил детали

Потери оккупантов перевалили за 400 тысяч.
Россия в войне против Украины потеряла уже 413 760 личного состава. 1150 захватчиков ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 413760 (+1150)
- танков ‒ 6593 (+23)
- боевых бронированных машин ‒ 12552 (+44)
- артиллерийских систем – 10070 (+41)
- РСЗО – 1000
- средства ПВО – 690 (+2)
- самолетов – 342
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7768 (+15)
- крылатые ракеты ‒ 1912
- корабли /катера ‒ 25
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 13152 (+40)
- специальная техника ‒ 1601 (+7)
Ранее сообщалось, что армия России понесла колоссальные потери во время полномасштабного вторжения в Украину, как в живой силе, так и военной технике. Потери считаются самыми масштабными не только в истории РФ, но и СССР после Второй мировой войны.
Рекордным показателем потерь личного состава у россиян за два года полномасштабной войны против Украины стал декабрь 2023 – 29 970 человек. Вторым по количеству уничтоженных оккупантов был ноябрь 2023 — 28 550, третьим — январь 2024 — 26 220.
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