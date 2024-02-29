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ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов: Генштаб сообщил детали

ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов: Генштаб сообщил детали

ВСУ ликвидируют оккупантов на поле боя / Фото: Associated Press

Потери оккупантов перевалили за 400 тысяч.

Россия в войне против Украины потеряла уже 413 760 личного состава. 1150 захватчиков ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 413760 (+1150)
  • танков ‒ 6593 (+23)
  • боевых бронированных машин ‒ 12552 (+44)
  • артиллерийских систем – 10070 (+41)
  • РСЗО – 1000
  • средства ПВО – 690 (+2)
  • самолетов – 342
  • вертолетов – 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7768 (+15)
  • крылатые ракеты ‒ 1912
  • корабли /катера ‒ 25
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 13152 (+40)
  • специальная техника ‒ 1601 (+7)

Ранее сообщалось, что армия России понесла колоссальные потери во время полномасштабного вторжения в Украину, как в живой силе, так и военной технике. Потери считаются самыми масштабными не только в истории РФ, но и СССР после Второй мировой войны.

Рекордным показателем потерь личного состава у россиян за два года полномасштабной войны против Украины стал декабрь 2023 – 29 970 человек. Вторым по количеству уничтоженных оккупантов был ноябрь 2023 — 28 550, третьим — январь 2024 — 26 220.

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