ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов: Генштаб сообщил детали

Россия в войне против Украины потеряла уже 413 760 личного состава. 1150 захватчиков ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.02.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 413760 (+1150)

танков ‒ 6593 (+23)

боевых бронированных машин ‒ 12552 (+44)

артиллерийских систем – 10070 (+41)

РСЗО – 1000

средства ПВО – 690 (+2)

самолетов – 342

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7768 (+15)

крылатые ракеты ‒ 1912

корабли /катера ‒ 25

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 13152 (+40)

специальная техника ‒ 1601 (+7)

Ранее сообщалось, что армия России понесла колоссальные потери во время полномасштабного вторжения в Украину, как в живой силе, так и военной технике. Потери считаются самыми масштабными не только в истории РФ, но и СССР после Второй мировой войны.

Рекордным показателем потерь личного состава у россиян за два года полномасштабной войны против Украины стал декабрь 2023 – 29 970 человек. Вторым по количеству уничтоженных оккупантов был ноябрь 2023 — 28 550, третьим — январь 2024 — 26 220.

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