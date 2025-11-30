- Дата публикации
ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов: какие потери 30 ноября
За сутки россияне потеряли немало техники и личного состава.
Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. За сутки ВСУ ликвидировали 1160 человек.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.25 ориентировочно составили
личного состава — около 1 172 860 (+1 160) человек
танков — 11 386 (+5)
боевых бронированных машин — 23 672 (+14)
артиллерийских систем — 34 740 (+7)
РСЗО — 1 552 (+2)
средства ПВО — 1 253
самолетов — 430
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 85 851 (+508)
крылатые ракеты — 4 024 (+29)
корабли / катера — 28
подлодки — 1 автомобильная техника и автоцистерны — 68 512 (+49)
специальная техника — 4 010
Напомним, Силы обороны Украины провели очередную результативную атаку на стратегически важный объект врага — военный аэродром «Саки». Успешная операция явилась результатом скоординированных действий разных родов войск, благодаря чему удалось вывести из строя дорогостоящую технику и нарушить управление полетами оккупантов.