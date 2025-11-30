ТСН в социальных сетях

Война
144
1 мин

ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов: какие потери 30 ноября

За сутки россияне потеряли немало техники и личного состава.

Анастасия Павленко
ВСУ уничтожают россиян

ВСУ уничтожают россиян / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. За сутки ВСУ ликвидировали 1160 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.25 ориентировочно составили

  • личного состава — около 1 172 860 (+1 160) человек

  • танков — 11 386 (+5)

  • боевых бронированных машин — 23 672 (+14)

  • артиллерийских систем — 34 740 (+7)

  • РСЗО — 1 552 (+2)

  • средства ПВО — 1 253

  • самолетов — 430

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 85 851 (+508)

  • крылатые ракеты — 4 024 (+29)

  • корабли / катера — 28

  • подлодки — 1 автомобильная техника и автоцистерны — 68 512 (+49)

  • специальная техника — 4 010

Напомним, Силы обороны Украины провели очередную результативную атаку на стратегически важный объект врага — военный аэродром «Саки». Успешная операция явилась результатом скоординированных действий разных родов войск, благодаря чему удалось вывести из строя дорогостоящую технику и нарушить управление полетами оккупантов.

144
