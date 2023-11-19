ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов в сутки: Генштаб сообщил детали

Общие боевые потери российских оккупантов по состоянию на утро 19 ноября составили 318 570 человек. За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали еще 1190 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

танков – 5435 (+13)

боевых бронированных машин — 10166 (+25)

артиллерийских систем – 7744 (+18)

РСЗО -898 (+2)

средств ПВО — 588 (+2)

самолетов — 323

вертолетов — 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5755 (+29)

крылатых ракет — 1563

кораблей и катеров — 22

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 10120 (+29)

специальной техники — 1096 (+6)

Ранее военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что показатель уничтоженных оккупантов за ноябрь 2023 года может оказаться крайне высоким, если не рекордным.

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