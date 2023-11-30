ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов в сутки: Генштаб сообщил детали

Россияне понесут потери на поле боя.
Потери России в войне против Украины за сутки на утро 30 ноября составили 1180 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 328 760 военных.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 328 760 (+1180) человек
- танков ‒ 5551 (+13)
- боевых бронированных машин ‒ 10340 (+28)
- артиллерийских систем – 7909 (+1)
- РСЗО – 910
- средства ПВО – 600
- самолетов – 323
- вертолетов – 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5954 (+10)
- крылатые ракеты ‒ 1567 (+0),
- корабли /катера ‒ 22
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 10361 (+13)
- специальная техника ‒ 1124 (+3)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение. Всего враг нанес 11 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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