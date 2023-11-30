ВСУ "закобзонили" более тысячи оккупантов в сутки: Генштаб сообщил детали

Потери России в войне против Украины за сутки на утро 30 ноября составили 1180 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 328 760 военных.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 328 760 (+1180) человек

танков ‒ 5551 (+13)

боевых бронированных машин ‒ 10340 (+28)

артиллерийских систем – 7909 (+1)

РСЗО – 910

средства ПВО – 600

самолетов – 323

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5954 (+10)

крылатые ракеты ‒ 1567 (+0),

корабли /катера ‒ 22

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 10361 (+13)

специальная техника ‒ 1124 (+3)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение. Всего враг нанес 11 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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