Война
Война
88
1 мин

ВСУ "закобзонили" более тысячи россиян: что известно о потерях в сутки

Потери РФ в войне выросли еще более чем на тысячу захватчиков.

Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Getty Images

Потери российских оккупантов в войне против Украины 9 января достигли 1 216 930 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1030 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 216 930 (+1 030)

  • танков — 11 526 (+5)

  • боевых бронированных машин — 23 882 (+8)

  • артиллерийских систем — 35 892 (+18)

  • РСЗО / MLRS — 1 596

  • средств ПВО — 1 269

  • самолетов — 434

  • вертолетов — 347

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 102 761 (+687)

  • крылатые ракеты — 4 137

  • корабли / катера — 28

  • подлодки -2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 73 426 (+90)

  • специальная техника — 4 037

Ранее сообщалось, что россияне пытаются прорваться в село Гришино Донецкой области, чтобы перекрыть логистику для ВСУ, поддерживающую операции в Покровске и Мирнограде.

88
