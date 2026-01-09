- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ "закобзонили" более тысячи россиян: что известно о потерях в сутки
Потери РФ в войне выросли еще более чем на тысячу захватчиков.
Потери российских оккупантов в войне против Украины 9 января достигли 1 216 930 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1030 оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 216 930 (+1 030)
танков — 11 526 (+5)
боевых бронированных машин — 23 882 (+8)
артиллерийских систем — 35 892 (+18)
РСЗО / MLRS — 1 596
средств ПВО — 1 269
самолетов — 434
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 102 761 (+687)
крылатые ракеты — 4 137
корабли / катера — 28
подлодки -2
автомобильная техника и автоцистерны — 73 426 (+90)
специальная техника — 4 037
Ранее сообщалось, что россияне пытаются прорваться в село Гришино Донецкой области, чтобы перекрыть логистику для ВСУ, поддерживающую операции в Покровске и Мирнограде.