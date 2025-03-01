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ВСУ "закобзонили" более тысячи россиян: Генштаб обновил данные о потерях

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ВСУ "закобзонили" более тысячи россиян: Генштаб обновил данные о потерях

Российский солдат / Фото: Associated Press

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

По состоянию на 1 марта общие боевые потери оккупантов в войне против Украины составляют 875 610 личного состава. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1050 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 875 610 (+1050) человек
  • танков ‒ 10233 (+11)
  • боевых бронированных машин ‒ 21249 (+15)
  • артиллерийских систем – 23908 (+61)
  • РСЗО – 1304 (+1)
  • средства ПВО – 1088 (+1)
  • самолетов – 370
  • вертолетов – 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 27402 (+128)
  • крылатые ракеты ‒ 3085
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39101 (+107)
  • специальная техника ‒ 3763

Напомним, президент США Трамп назвал новое количество погибших в войне России против Украины. Больше об этом читайте в новости.

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