ВСУ "закобзонили" более тысячи россиян: Генштаб обновил данные о потерях

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

По состоянию на 1 марта общие боевые потери оккупантов в войне против Украины составляют 875 610 личного состава. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1050 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 875 610 (+1050) человек

танков ‒ 10233 (+11)

боевых бронированных машин ‒ 21249 (+15)

артиллерийских систем – 23908 (+61)

РСЗО – 1304 (+1)

средства ПВО – 1088 (+1)

самолетов – 370

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 27402 (+128)

крылатые ракеты ‒ 3085

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 39101 (+107)

специальная техника ‒ 3763

Напомним, президент США Трамп назвал новое количество погибших в войне России против Украины. Больше об этом читайте в новости.