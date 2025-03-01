ВСУ "закобзонили" более тысячи россиян: Генштаб обновил данные о потерях

Оккупантов стало меньше на нашей земле.
По состоянию на 1 марта общие боевые потери оккупантов в войне против Украины составляют 875 610 личного состава. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1050 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 875 610 (+1050) человек
- танков ‒ 10233 (+11)
- боевых бронированных машин ‒ 21249 (+15)
- артиллерийских систем – 23908 (+61)
- РСЗО – 1304 (+1)
- средства ПВО – 1088 (+1)
- самолетов – 370
- вертолетов – 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27402 (+128)
- крылатые ракеты ‒ 3085
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 39101 (+107)
- специальная техника ‒ 3763
Напомним, президент США Трамп назвал новое количество погибших в войне России против Украины. Больше об этом читайте в новости.
Читайте также: